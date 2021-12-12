Вяльбе: Большунов многие решения принимает необдуманно в силу молодости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение чемпиона мира в скиатлоне Александра Большунова об участии в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

«Саша вчера самостоятельно принял решение. Позвонил даже не Бородавко, а Турышеву и сказал: «Заявляйте меня». Турышеву — потому что Маркус у нас заявляет команду. Сказал, что вечером он покатался и всё было нормально», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

По её словам, спортсмен не тренировался особо после соревнований в Лиллехаммере, и она не была согласна с его решением, однако не могла на него повлиять, так как отъезжала из расположения сборной.

«Сейчас многие решения он принимает необдуманно в силу молодости и большого желания бегать. Завтра он сдаст общий анализ крови, и мы поймём, что за проблема, потому что мы этого до сих пор не понимаем. Версий две: аллергия или какой-то вирус», — добавила Вяльбе.

Большунов 12 декабря занял 12-е место в гонке с раздельным стартом. Днём ранее лидер сборной пропустил спринт из-за простуды.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что был против участия Большунова в разделке на КМ в Давосе.