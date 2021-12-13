«Монако» с Головиным проиграл ПСЖ в матче 18-го тура Лиги 1

«Монако» потерпел поражение от ПСЖ в матче 18-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе, а на 45-й он оформил дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

ПСЖ набрал 45 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате Франции по футболу. «Монако» (26 очков) находится на восьмой строчке.

Ранее Головин отметил, что всегда старается совершать результативные действия.