«Монако» с Головиным проиграл ПСЖ в матче 18-го тура Лиги 1

Короткая ссылка
«Монако» потерпел поражение от ПСЖ в матче 18-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе, а на 45-й он оформил дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

ПСЖ набрал 45 очков и укрепил своё лидерство в чемпионате Франции по футболу. «Монако» (26 очков) находится на восьмой строчке.

Ранее Головин отметил, что всегда старается совершать результативные действия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить