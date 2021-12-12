Тренер сборной России Максимов объяснил промахи Томшина на стойке в эстафете

Короткая ссылка
Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов, который отвечает за стрельбу, высказался о выступлении Василия Томшина в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Тренер сборной России Максимов объяснил промахи Томшина на стойке в эстафете
  • © РИА Новости
  • РИА Новости

 «Василий — молодец, он изумительно отработал лёжа. Наверное, ему было тяжело: первый раз на Кубке мира — и сразу на первом месте. Немного не справился, но, думаю, у него всё впереди. Что случилось там — нужно будет поговорить, узнать его ощущения. Да, промахи в разные стороны, не добил дополнительными, но в любом случае мы сегодня в тройке. Это замечательно», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

Российская команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова использовала девять дополнительных патронов и была вынуждена уйти на один штрафной круг по ходу эстафеты. Тем не менее россияне завоевали бронзу, уступив победившим норвежцам 47,3 секунды.

Ранее Томшин рассказал о своих ощущениях после появления в сборной на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить