Тренер сборной России Максимов объяснил промахи Томшина на стойке в эстафете

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов, который отвечает за стрельбу, высказался о выступлении Василия Томшина в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Василий — молодец, он изумительно отработал лёжа. Наверное, ему было тяжело: первый раз на Кубке мира — и сразу на первом месте. Немного не справился, но, думаю, у него всё впереди. Что случилось там — нужно будет поговорить, узнать его ощущения. Да, промахи в разные стороны, не добил дополнительными, но в любом случае мы сегодня в тройке. Это замечательно», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

Российская команда в составе Василия Томшина, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова использовала девять дополнительных патронов и была вынуждена уйти на один штрафной круг по ходу эстафеты. Тем не менее россияне завоевали бронзу, уступив победившим норвежцам 47,3 секунды.

Ранее Томшин рассказал о своих ощущениях после появления в сборной на этапе Кубка мира в Эстерсунде.