Томшин: у меня было очень странное чувство в первые два дня тренировок в Эстерсунде

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал о своих ощущениях после появления в сборной на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«В Эстерсунде на втором этапе Кубка мира, когда я туда приехал, у меня было очень странное чувство в первые два дня тренировок. Заехал на стадион, а вокруг исключительно те, кого я раньше видел только по телевизору. Интересные ощущения были. Сейчас это прошло. В гонке я тем более не обращаю внимания, кто рядом бежит, кто стреляет», — сказал Томшин в интервью RT.

Ранее Томшин рассказал о сложностях с подходом к стрельбищу в Хохфильцене.