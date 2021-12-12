Томшин: у меня было очень странное чувство в первые два дня тренировок в Эстерсунде

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Российский биатлонист Василий Томшин рассказал о своих ощущениях после появления в сборной на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Томшин: у меня было очень странное чувство в первые два дня тренировок в Эстерсунде
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В Эстерсунде на втором этапе Кубка мира, когда я туда приехал, у меня было очень странное чувство в первые два дня тренировок. Заехал на стадион, а вокруг исключительно те, кого я раньше видел только по телевизору. Интересные ощущения были. Сейчас это прошло. В гонке я тем более не обращаю внимания, кто рядом бежит, кто стреляет», — сказал Томшин в интервью RT.

Ранее Томшин рассказал о сложностях с подходом к стрельбищу в Хохфильцене.

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