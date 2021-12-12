В «Химках» прокомментировали информацию об интересе к Мамаеву

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о слухах об интересе к полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

«До начала окна мы пока не интересовались никем. Проведём матч последнего тура, после него уже начнём смотреть. Пока что ничего такого не было. Будем смотреть по позициям, особенно форвард нас интересует», — сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу».

12 декабря в 16:30 «Химки» проведут последний матч в 2021 году. В рамках 18-го тура РПЛ подмосковный клуб сыграет против «Ахмата».

Ранее сообщалось, что Павел Мамаев станет игроком «Химок».