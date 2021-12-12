В «Химках» прокомментировали информацию об интересе к Мамаеву

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о слухах об интересе к полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.
В «Химках» прокомментировали информацию об интересе к Мамаеву
  • © fc-rostov.ru

«До начала окна мы пока не интересовались никем. Проведём матч последнего тура, после него уже начнём смотреть. Пока что ничего такого не было. Будем смотреть по позициям, особенно форвард нас интересует», — сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу».

12 декабря в 16:30 «Химки» проведут последний матч в 2021 году. В рамках 18-го тура РПЛ подмосковный клуб сыграет против «Ахмата».

Ранее сообщалось, что Павел Мамаев станет игроком «Химок».

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