«Динамо» сравняло счёт в матче РПЛ с «Зенитом»
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Мяч забил Дмитрий Скопинцев (73-я минута.) Это первый гол футболиста в этом сезоне.
Счёт стал 1:1.
Автором первого гола стал Клаудиньо (34-я минута). Ему ассистировал Вячеслав Караваев.
В начале первого тайма Клаудиньо (11-я) не смог реализовать пенальти. Бразильский форвард промахнулся мимо ворот.
Игра проходит на поле «Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина».
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба и Сердар Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч с «Динамо».