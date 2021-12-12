«Динамо» сравняло счёт в матче РПЛ с «Зенитом»

Столичное «Динамо» сравняло счёт в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом» в Москве.

Мяч забил Дмитрий Скопинцев (73-я минута.) Это первый гол футболиста в этом сезоне.

Счёт стал 1:1.

Автором первого гола стал Клаудиньо (34-я минута). Ему ассистировал Вячеслав Караваев.

В начале первого тайма Клаудиньо (11-я) не смог реализовать пенальти. Бразильский форвард промахнулся мимо ворот.

Игра проходит на поле «Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина».

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба и Сердар Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч с «Динамо».