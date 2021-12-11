Большунов пропустит индивидуальную гонку на 15 км в Давосе

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Лидер мужской сборной России Александр Большунов пропустит индивидуальную гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе.
Большунов пропустит индивидуальную гонку на 15 км в Давосе
  • РИА Новости

Об этом «Матч ТВ» сообщил Александр Легков.

Большунов также не принял участие в спринте в связи с плохим самочувствием. При этом речь о коронавирусе не идёт.

В его отсутствие спринтерскую гонку выиграл лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо, вторым на финише стал россиянин Сергей Устюгов.

В настоящий момент Большунов занимает вторую позицию в общем зачёте КМ.

Ранее лыжник Устюгов завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Давосе.

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