Большунов пропустит индивидуальную гонку на 15 км в Давосе

Лидер мужской сборной России Александр Большунов пропустит индивидуальную гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе.

Об этом «Матч ТВ» сообщил Александр Легков.

Большунов также не принял участие в спринте в связи с плохим самочувствием. При этом речь о коронавирусе не идёт.

В его отсутствие спринтерскую гонку выиграл лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо, вторым на финише стал россиянин Сергей Устюгов.

В настоящий момент Большунов занимает вторую позицию в общем зачёте КМ.

Ранее лыжник Устюгов завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Давосе.