Большунов пропустит индивидуальную гонку на 15 км в Давосе
- РИА Новости
Об этом «Матч ТВ» сообщил Александр Легков.
Большунов также не принял участие в спринте в связи с плохим самочувствием. При этом речь о коронавирусе не идёт.
В его отсутствие спринтерскую гонку выиграл лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо, вторым на финише стал россиянин Сергей Устюгов.
В настоящий момент Большунов занимает вторую позицию в общем зачёте КМ.
Ранее лыжник Устюгов завоевал серебро в спринте на этапе КМ в Давосе.