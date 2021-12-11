Хованцев оценил серебро сборной России в женской эстафете по биатлону

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о результате женской команды в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Хованцев оценил серебро сборной России в женской эстафете по биатлону
  • РИА Новости

«Наши девушки могут, когда захотят! Но, увы, к сожалению, не тогда, когда захотят другие. Ну что, мы сегодня на втором месте. Хорошо и здорово. Все девушки прошли плюс-минус хорошо», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Он также рассказал, что ведущие сборные испытывают проблемы. По мнению тренера, сегодня многие давали шанс друг другу.

Хованцев заявил, что Кристина Резцова на данный момент готова бежать любой этап, потому что неплохо чувствует себя ногами.

Напомним, что победу в гонке праздновали шведские биатлонистки. Россиянки заняли второе место. Третьи — француженки.

Ранее Кристина Резцова заявила, что, когда заканчивала стойку, начался тремор в ногах.

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