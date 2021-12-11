РПЛ расследует инцидент со смертью болельщика на матче «Крылья Советов» — «Рубин»

Российская премьер-лига (РПЛ) возьмёт под контроль расследование инцидента со смертью болельщика после матча 18-го тура между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином».

«50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца», — говорится в сообщении на сайте лиги.

РПЛ также выразила соболезнования родным и близким умершего болельщика самарского клуба.

Расследование же лига будет проводить совместно с «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» в Самаре обыграли «Рубин» со счётом 2:0 благодаря голам Ивана Сергеева и Сергея Пиняева. «Крылья» набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» (22) находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча с «Рубином».