Слуцкий считает закономерным поражение «Рубина» от «Крыльев Советов»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий считает закономерным поражение «Рубина» от «Крыльев Советов»
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«У нас не очень получилась игра. К сожалению, дали слишком много пространства игрокам «Крыльев». Наши атакующие действия не нанесли той остроты, на которую надеялись. Вынужден признать, что результат сегодня закономерен», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

«Крылья Советов» в Самаре обыграли «Рубин» со счётом 2:0 благодаря голам Ивана Сергеева и Сергея Пиняева. «Крылья» набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» (22) находится на десятой строчке.  

Ранее сообщалось, что 17-летний футболист «Крыльев» Сергей Пиняев забил первый мяч в РПЛ.

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