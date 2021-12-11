Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл в гостях «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

Игра, которая прошла в Баффало, завершилась со счётом 2:1 в пользу синерубашечников.

В составе команды из Нью-Йорка шайбы забросили Мика Зибанеджад (5-я минута) и Алекси Лафренье (30-я). У «Сейбрз» отметился Бретт Мюррей (55-я).

Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. Александр Георгиев отбил 36 бросков. Российский голкипер был признан второй звездой матча.

«Рейнджерс» (39 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» (19) идёт на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе».

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