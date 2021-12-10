«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счётом 5:2 в пользу казанской команды.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Пер Линдхольм (13-я минута), Даниил Журавлёв (33-я), Дмитрий Юдин (44-я), Даниил Тарасов (51-я) и Дмитрий Воронков (52-я).
У «Нефтехимика» отличились Денис Вихарев (11-я) и Рафаэль Бикмуллин (48-я).
Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов провёл 1300-й матч в КХЛ.
Ранее сообщалось, что СКА разгромил на выезде «Металлург» в матче КХЛ.