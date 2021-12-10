«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» переиграл на своём льду нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счётом 5:2 в пользу казанской команды.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Пер Линдхольм (13-я минута), Даниил Журавлёв (33-я), Дмитрий Юдин (44-я), Даниил Тарасов (51-я) и Дмитрий Воронков (52-я).

У «Нефтехимика» отличились Денис Вихарев (11-я) и Рафаэль Бикмуллин (48-я).

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов провёл 1300-й матч в КХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил на выезде «Металлург» в матче КХЛ.