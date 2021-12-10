СКА разгромил на выезде «Металлург» в матче КХЛ
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Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды с берегов Невы.
В составе СКА дубль оформил Никита Гусев (15-я и 54-я минуты). Также шайбы забросили Антон Бурдасов (1-я), Даниил Пыленков (45-я), Андрей Кузьменко (58-я). У хозяев отличился Денис Зернов (46-я).
Команда из Санкт-Петербурга одержала пятую победу подряд в сезоне-2021/22.
СКА (53 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» (59) лидирует на Востоке.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Торпедо» в матче КХЛ.