МОК решил включить скейтбординг в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе
- Reuters
«Основываясь на успехе Олимпиады в Токио и с одобрения оргкомитета Игр-2028, исполком МОК решил включить скейтбординг, спортивное скалолазание и сёрфинг в список 28 видов спорта», — цитирует главу МОК Томаса Баха пресс-служба Федерации скейтбординга России (ФСР).
Президент ФСР Илья Вдовин приветствовал очередной шаг МОК в сторону молодёжных видов спорта.
«Многие говорили, что скейтбординг и Олимпиада сложно совместимы и вряд ли наш вид спорта задержится в программе Игр после Токио или Парижа. Сегодня МОК в очередной раз показал всем скептикам, что делает особую ставку на действительно народные молодёжные дисциплины», — отметил Вдовин.
Список новых видов спорта будет представлен на утверждение на сессии МОК в Пекине.
Ранее сообщалось, что соревнования по новым олимпийским видам спорта пройдут в Нижнем Новгороде.