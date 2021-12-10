МОК решил включить скейтбординг в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить скейтбординг, скалолазание и сёрфинг в список основных видов спорта летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.
МОК решил включить скейтбординг в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе
  • Reuters

«Основываясь на успехе Олимпиады в Токио и с одобрения оргкомитета Игр-2028, исполком МОК решил включить скейтбординг, спортивное скалолазание и сёрфинг в список 28 видов спорта», — цитирует главу МОК Томаса Баха пресс-служба Федерации скейтбординга России (ФСР).

Президент ФСР Илья Вдовин приветствовал очередной шаг МОК в сторону молодёжных видов спорта.

«Многие говорили, что скейтбординг и Олимпиада сложно совместимы и вряд ли наш вид спорта задержится в программе Игр после Токио или Парижа. Сегодня МОК в очередной раз показал всем скептикам, что делает особую ставку на действительно народные молодёжные дисциплины», — отметил Вдовин.

Список новых видов спорта будет представлен на утверждение на сессии МОК в Пекине.

Ранее сообщалось, что соревнования по новым олимпийским видам спорта пройдут в Нижнем Новгороде.

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