Заслуженный тренер Ильин оштрафован за неповиновение полиции
«Суд привлёк к административной ответственности Александра Ильина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей», — говорится в заявлении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга в Telegram.
Ильин на заседание не явился.
Напомним, что заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску.
Видео с задержанием тренера опубликовала трёхкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.
Ранее сообщалось, что Ильин был удалён из зала суда за отказ надеть маску.