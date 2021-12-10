Заслуженный тренер Ильин оштрафован за неповиновение полиции

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Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу заслуженного тренера России Александра Ильина, который был задержан полицией в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург).

«Суд привлёк к административной ответственности Александра Ильина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей», — говорится в заявлении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Ильин на заседание не явился.

Напомним, что заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску.

Видео с задержанием тренера опубликовала трёхкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.

Ранее сообщалось, что Ильин был удалён из зала суда за отказ надеть маску.

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