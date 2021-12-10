Кавазашвили: Селихов оставил Виторию на посту, тренер должен ему свой месячный оклад

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Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался об игре вратаря московского «Спартака» Александра Селихова в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Легией» (1:0).
Кавазашвили: Селихов оставил Виторию на посту, тренер должен ему свой месячный оклад
  • Reuters

«Селихова можно поблагодарить за то, что Витория остался на своём месте. Наверное, он пока продолжит работать, но Руй обязан ему свой месячный оклад отдать сегодня», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Селихов в компенсированное время отразил пенальти и сохранил счёт в матче в пользу своей команды. 

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0. Таким образом, московская команда вышла в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занимает 33-е место в клубном рейтинге УЕФА, «Спартак» — 61-е.

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