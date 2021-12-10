Боброва — о травме Трусовой: это большой шаг назад

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Олимпийская чемпионка в командном турнире Екатерина Боброва, ранее выступавшая в танцах с Дмитрием Соловьёвым, оценила перспективы российской фигуристки Александры Трусовой в олимпийском сезоне.
Боброва — о травме Трусовой: это большой шаг назад
  • РИА Новости

«К сожалению, на данный момент у Саши травма. А травма — это большой шаг назад, потому что, когда ты получаешь травму, тебе нужно восстановиться», — цитирует Боброву   «Чемпионат».

Она также отметила, что у Трусовой не было соревнований и практики.

Напомним, что фигуристка получила травму на Гран-при Америки. Несмотря на повреждение, Трусова выиграла турнир. При этом она снялась со следующего этапа Гран-при Японии.

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