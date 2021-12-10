Журанков назвал Медведеву самой стабильной фигуристкой за последние годы

Известный телекомментатор и эксперт Андрей Журанков сравнил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с Камилой Валиевой.

«Женя Медведева — единственная фигуристка за последние много-много лет, которая была самой стабильной. Ещё раз: нельзя сравнивать Медведеву титулованную, Медведеву заслуженную, Медведеву просто потрясающую и Валиеву, которая только начинает свой путь», — цитирует Журанкова «Чемпионат».

Напомним, что Камила Валиева выиграла шестой этап Гран-при Сочи с тремя мировыми рекордами. Она вышла в финал Гран-при Японии, который был отменён из-за распространения нового штамма коронавируса.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не вошла в состав сборной России в олимпийском сезоне.

Ранее фигурист Ковалёв стал вторым на Santa Claus Cup в Венгрии.