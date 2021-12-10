Польский журналист — о сейве Селихова: любой вратарь мира отбил бы этот пенальти
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«Любой вратарь в мире отбил бы этот пенальти», — написал журналист в своём Twitter.
Напомним, что Селихов в компенсированное время отразил пенальти и сохранил счёт в матче.
Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0. Таким образом, московская команда вышла в плей-офф турнира, жеребьёвка которой пройдёт 25 февраля.
Ранее сообщалось, что «Зенит» занимает 33-е место в клубном рейтинге УЕФА, «Спартак» — 61-е.