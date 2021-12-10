Польский журналист — о сейве Селихова: любой вратарь мира отбил бы этот пенальти

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Польский журналист Пржемек Лангер прокомментировал сейв российского голкипера московского «Спартака» Александра Селихова в матче с «Легией» в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
Польский журналист — о сейве Селихова: любой вратарь мира отбил бы этот пенальти
  • © spartak.com

«Любой вратарь в мире отбил бы этот пенальти», — написал журналист в своём Twitter.

Напомним, что Селихов в компенсированное время отразил пенальти и сохранил счёт в матче. 

Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0. Таким образом, московская команда вышла в плей-офф турнира, жеребьёвка которой пройдёт 25 февраля.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занимает 33-е место в клубном рейтинге УЕФА, «Спартак» — 61-е.

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