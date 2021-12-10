Федун поздравил болельщиков «Спартака» с выходом в плей-офф Лиги Европы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на победу над варшавской «Легией» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы, благодаря чему красно-белые пробились в плей-офф турнира.

«Матч тяжёлый… Евровесна, слава богу! Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко, что раньше его не ставили», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Легией» в Лиге Европы высказался о предстоящем матче Российской премьер-лиги с «Сочи».