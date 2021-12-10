Витория: сделаем всё возможное, чтобы «Спартак» выиграл матч с «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после победы над варшавской «Легией» в Лиге Европы высказался о предстоящем матче Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть последний матч с «Сочи». Сейчас проведём восстановительную тренировку и подготовимся к игре. Что касается второго вопроса, я продолжу готовиться максимально честно и с профессионализмом, я сделаю всё, чтобы выиграть. Я тренер «Спартака». Я максимально лоялен к клубу, в котором работаю», — приводит слова Витории «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Легией» и выход в плей-офф ЛЕ.