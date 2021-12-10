Витория прокомментировал победу «Спартака» над «Легией» и выход в плей-офф ЛЕ

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о победе над варшавской «Легией» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы, благодаря чему красно-белые пробились в плей-офф турнира.

«С 2015 года я и мой тренерский штаб выходили в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы. Знаем, как надо вести себя в таких играх. И футболисты принимают вызов. Мы были аутсайдерами, но знали, что делать, отлично готовились к каждому матчу. В итоге набрали 10 очков с тремя победами», — приводит слова Витории «Матч ТВ».

Он отметил, что команда провела очень много матчей к декабрю, из-за чего возникали трудности с составом, и команда не всегда демонстрировала хороший результат в чемпионате.

«Даже несмотря на проблемы с травмами, дисквалификациями, мы стали первыми. Поздравляю всех с этим успехом. И хотелось бы отдельно поздравить тех, кто помог прийти к успеху. Они знают», — заявил специалист.

«Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и занял первое место в группе C, набрав 10 очков. Теперь красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч в игре на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, а на восьмой компенсированной минуте голкипер команды Александр Селихов отразил пенальти.

Ранее сообщалось, что «Спартак» показал видео из победной раздевалки после матча с «Легией».