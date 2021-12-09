«Марсель» вышел вперёд в матче с «Локомотивом»

Французский «Марсель» открыл счёт в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским «Локомотивом».

На 35-й минуте отличился Аркадиуш Милик, который замкнул подачу с углового.

Встреча проходит в Марселе на стадионе «Велодром».

Ранее сообщалось, что «Наполи» одолел «Лестер» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.