«Марсель» вышел вперёд в матче с «Локомотивом»
Французский «Марсель» открыл счёт в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским «Локомотивом».
- Reuters
- © Eric Gaillard
На 35-й минуте отличился Аркадиуш Милик, который замкнул подачу с углового.
Встреча проходит в Марселе на стадионе «Велодром».
Ранее сообщалось, что «Наполи» одолел «Лестер» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
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