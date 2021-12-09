«Спартак» обыграл «Легию» в матче ЛЕ, Селихов отразил пенальти на последних минутах

Московский «Спартак» одержал победу над варшавской «Легией» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве и завершилась в пользу гостей — 1:0.

Единственный мяч на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, который совершил перехват у чужой штрафной, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол.

В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота «Спартака» после просмотра видеоповтора. Однако на восьмой добавленной минуте Александр Селихов отразил удар Томаша Пекхарта с точки.

Таким образом, подопечные Руя Витории набрали 10 очков и гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. «Легия» (6) же заняла последнее место в группе C.

Ранее сообщалось, что Бакаев забил за «Спартак» впервые с августа 2020 года.