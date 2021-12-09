Бакаев забил за «Спартак» впервые с августа 2020 года

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Мяч в ворота варшавской «Легии» в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы стал для полузащитника Зелимхана Бакаева первым за московский «Спартак» с августа 2020 года.
Бакаев забил за «Спартак» впервые с августа 2020 года
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На 17-й минуте полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев отобрал мяч у защитника хозяев около их штрафной, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол.

Последний раз за клуб он отличился в августе 2020-го. Тогда он забил в рамках матча Российской премьер-лиги волгоградскому «Ротору» с пенальти.

В этом году Бакаеву уже удавалось отметиться голом, но за сборную России в игре отборочного цикла чемпионата мира с Мальтой.

Ранее сообщалось, что фанаты «Легии» в первом тайме матча со «Спартаком» бросали мусор на поле.

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