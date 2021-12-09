Бакаев забил за «Спартак» впервые с августа 2020 года
- @fcsm_official
На 17-й минуте полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев отобрал мяч у защитника хозяев около их штрафной, сместился в центр и неотразимо пробил в дальний угол.
Последний раз за клуб он отличился в августе 2020-го. Тогда он забил в рамках матча Российской премьер-лиги волгоградскому «Ротору» с пенальти.
В этом году Бакаеву уже удавалось отметиться голом, но за сборную России в игре отборочного цикла чемпионата мира с Мальтой.
Ранее сообщалось, что фанаты «Легии» в первом тайме матча со «Спартаком» бросали мусор на поле.