Милохин рассказал о недопонимании с Медведевой

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Российский блогер Даня Милохин рассказал о взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.
Милохин рассказал о недопонимании с Медведевой
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«Мы с Женей очень разные, и у нас периодически из-за этого возникает недопонимание. Не могу сказать, что мы ссоримся, просто не слышим друг друга», — цитирует Милохина Forbes.

Он также рассказал, что спортсменка на него очень повлияла, научила собираться с мыслями и не бросать всё на полпути.

Напомним, что Медведева и Милохин участвуют в проекте «Ледниковый период».

Ранее Журова заявила, что Тутберидзе и Плющенко могут воевать во имя побед России.

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