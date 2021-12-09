Милохин рассказал о недопонимании с Медведевой
- © jmedvedevaj
«Мы с Женей очень разные, и у нас периодически из-за этого возникает недопонимание. Не могу сказать, что мы ссоримся, просто не слышим друг друга», — цитирует Милохина Forbes.
Он также рассказал, что спортсменка на него очень повлияла, научила собираться с мыслями и не бросать всё на полпути.
Напомним, что Медведева и Милохин участвуют в проекте «Ледниковый период».
Ранее Журова заявила, что Тутберидзе и Плющенко могут воевать во имя побед России.