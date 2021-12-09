Журова заявила, что Тутберидзе и Плющенко могут воевать во имя побед России
- РИА Новости
«Их не нужно сравнивать, сталкивать и ссорить — к каждому из них придут свои спортсмены. Это хорошо, что у нас в стране есть такие разные лагери. Только если эта война сделает их ещё крепче и медалей у нас будет ещё больше. В этом случае пусть воюют», — цитирует Журову Sport24.
Напомним, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в программе «Секрет на миллион» заявила, что Тутберидзе и Плющенко смешно сравнивать.
Жена двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская выступила с критикой в адрес Тарасовой после её интервью.
Ранее Слуцкая заявила, что если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов.