Журова заявила, что Тутберидзе и Плющенко могут воевать во имя побед России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала соперничество между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко на тренерском мостике.

«Их не нужно сравнивать, сталкивать и ссорить — к каждому из них придут свои спортсмены. Это хорошо, что у нас в стране есть такие разные лагери. Только если эта война сделает их ещё крепче и медалей у нас будет ещё больше. В этом случае пусть воюют», — цитирует Журову Sport24.

Напомним, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в программе «Секрет на миллион» заявила, что Тутберидзе и Плющенко смешно сравнивать.

Жена двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская выступила с критикой в адрес Тарасовой после её интервью.

Ранее Слуцкая заявила, что если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов.