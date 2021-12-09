Журова заявила, что Тутберидзе и Плющенко могут воевать во имя побед России

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала соперничество между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко на тренерском мостике.
Журова заявила, что Тутберидзе и Плющенко могут воевать во имя побед России
  • РИА Новости

«Их не нужно сравнивать, сталкивать и ссорить — к каждому из них придут свои спортсмены. Это хорошо, что у нас в стране есть такие разные лагери. Только если эта война сделает их ещё крепче и медалей у нас будет ещё больше. В этом случае пусть воюют», — цитирует Журову  Sport24.

Напомним, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в программе «Секрет на миллион» заявила, что Тутберидзе и Плющенко смешно сравнивать.

Жена двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская выступила с критикой в адрес Тарасовой после её интервью.

Ранее Слуцкая заявила, что если поднимут возрастной ценз, то мир потеряет сильнейших спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить