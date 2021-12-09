Губерниев: сколько ещё должна выиграть Сливко, чтобы её взяли на международные старты
- РИА Новости
«А сколько ещё должна выиграть Сливко в Кубке РФ по биатлону, чтобы её взяли на международные старты? СБР? Тренеры сборной? Кто объяснит?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Сливко занимает третью строчку в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), при этом выступая только на этапах Кубка России.
Ранее Иванов и Сливко стали победителями индивидуальных гонок на этапе Кубка России по биатлону.