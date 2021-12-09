Губерниев: сколько ещё должна выиграть Сливко, чтобы её взяли на международные старты

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал тренеров сборной России по биатлону обратить внимание на Викторию Сливко.
Губерниев: сколько ещё должна выиграть Сливко, чтобы её взяли на международные старты
  • РИА Новости

«А сколько ещё должна выиграть Сливко в Кубке РФ по биатлону, чтобы её взяли на международные старты? СБР? Тренеры сборной? Кто объяснит?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Сливко занимает третью строчку в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), при этом выступая только на этапах Кубка России.

Ранее Иванов и Сливко стали победителями индивидуальных гонок на этапе Кубка России по биатлону.

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