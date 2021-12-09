Губерниев: сколько ещё должна выиграть Сливко, чтобы её взяли на международные старты

Российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал тренеров сборной России по биатлону обратить внимание на Викторию Сливко.

«А сколько ещё должна выиграть Сливко в Кубке РФ по биатлону, чтобы её взяли на международные старты? СБР? Тренеры сборной? Кто объяснит?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Сливко занимает третью строчку в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), при этом выступая только на этапах Кубка России.

Ранее Иванов и Сливко стали победителями индивидуальных гонок на этапе Кубка России по биатлону.