Семшов: по игре «Зенит» точно не заслуживал поражения

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (3:3).

«По игре «Зенит» точно не заслуживал поражения, потому что было создано достаточно моментов. После 15-й минуты первого тайма команда Семака играла хорошо», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Он также заявил, что голу Магомеда Оздоева будет сложно претендовать на лучший в туре Лиги чемпионов.

Напомним, что встреча в Санкт-Петербурге между командами завершилась со счётом 3:3. Благодаря голу Оздоева в компенсированное время «Зенит» вырвал ничью в матче.

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