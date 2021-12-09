Азмун покинул на костылях «Газпром-Арену» после матча с «Челси»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Азмун покинул стадион на костылях после матча с "Челси". Источник: СЭ pic.twitter.com/XjiOmpcIms— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) December 8, 2021
Азмун сел на пассажирское сиденье автомобиля на стоянке «Газпром-Арены».
26-летний нападающий сборной Ирана получил травму на 79-й минуте встречи с «Челси» в Санкт-Петербурге. Азмуна на поле заменил Артём Дзюба.
«Зенит» в заключительном матче в этом году 12 декабря сыграет с «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу. Команда с берегов Невы (37 очков) лидирует в РПЛ. Столичный клуб (35) идёт на втором месте в турнирной таблице.
Ранее в «Эвертоне» прокомментировали слухи об интересе к футболисту «Зенита» Азмуну.