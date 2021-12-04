В «Эвертоне» прокомментировали слухи об интересе к футболисту «Зенита» Азмуну

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Спортивный директор английского футбольного клуба «Эвертон» Марсель Брандс прокомментировал информацию об интересе к форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.
В «Эвертоне» прокомментировали слухи об интересе к футболисту «Зенита» Азмуну
  • РИА Новости

«В «Эвертоне» уже есть четыре нападающих: Тосун, Рондон, Ришарлисон и Калверт-Льюин. Как вы думаете, интересен ли нам ещё один?» — цитирует Брандса Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за «Зенит». Всего он провёл 103 матча за сине-бело-голубых, отметился 61 голом и сделал 23 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов подписать Азмуна.

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