В «Эвертоне» прокомментировали слухи об интересе к футболисту «Зенита» Азмуну

Спортивный директор английского футбольного клуба «Эвертон» Марсель Брандс прокомментировал информацию об интересе к форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.

«В «Эвертоне» уже есть четыре нападающих: Тосун, Рондон, Ришарлисон и Калверт-Льюин. Как вы думаете, интересен ли нам ещё один?» — цитирует Брандса Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за «Зенит». Всего он провёл 103 матча за сине-бело-голубых, отметился 61 голом и сделал 23 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов подписать Азмуна.