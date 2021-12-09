«Зальцбург» обыграл «Севилью» и вышел в плей-офф ЛЧ

«Зальцбург» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА нанёс поражение «Севильи».

Игра группы G, которая прошла на поле стадиона «Вальс-Зиценхайм», завершилась со счётом 1:0.

Мячи забили Ноа Окафор (50-я минута).

Главный судья матча Славко Винчич из Словении удалил с поля во втором тайме защитника испанской команды Жоан Жордана (64-я минута).

«Лилль» (11очков) вышел в плей-офф ЛЧ с первого места. «Зальцбург» (10) — со второго. «Севилья» (6) продолжит борьбу в Лиге Европы. «Вольфсбург» (5) занял четвёртое место.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Мальмё» и вышел с первого места в плей-офф ЛЧ.