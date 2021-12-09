«Бавария» не пустила «Барселону» в плей-офф ЛЧ

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«Бавария» нанесла поражение «Барселоне» в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Бавария» не пустила «Барселону» в плей-офф ЛЧ
  • Reuters
  • © Andreas Gebert

Игра группы Е, которая прошла на поле стадиона «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 3:0 в пользу немецкого клуба.

Мячи забили Томас Мюллер (34-я минута), Лерой Зане (43-я), Джамал Мусиала (62-я).

«Бавария» (18 очков) вышла с первого места в плей-офф ЛЧ. «Бенфика» (8) — со второго. «Барселона» (7) заняла третье место и теперь продолжит борьбу в Лиге Европы. Киевское «Динамо» (1) — четвёртое.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Мальмё» и вышел с первого места в плей-офф ЛЧ.

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