Пиотровский рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к проведению финала ЛЧ

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, как город готовится к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Пиотровский рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к проведению финала ЛЧ
  • © Елена Шестернина
  • РИА Новости

«Мы уже можем говорить о том, что Дворцовая площадь будет задействована для проведения фестиваля чемпионов. Как именно, пока сказать не можем, сейчас находимся в стадии переговоров о том, что можем себе позволить. Дискуссия проходит в конструктивном ключе, мы её завершим в ближайшее время и сможем предоставить подробный план использования Дворцовой площади», — сказал Пиотровский на пресс-конференции.

Также вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал, какая сумма была выделена бюджетом города на проведение финала Лиги чемпионов.

«288 млн рублей выделено бюджетом Санкт-Петербурга, мы сейчас прорабатываем вопрос о получении части финансирования из федерального бюджета. Эти суммы могут каким-то образом меняться, многое ещё нужно обсуждать и доводить до конца планы. Окончательные суммы будут известны позже», — добавил Пиотровский.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года. Первоначально российский город должен был принимать решающий матч турнира в 2021 году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА принял решение провести финал ЛЧ-2021 в Порту, а Санкт-Петербургу предоставить право на проведения события через год. 

Ранее Сорокин рассказал, какие мероприятия будут сопутствовать финалу ЛЧ в Санкт-Петербурге.

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