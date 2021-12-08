Футбольный эксперт Малосолов назвал Гамулу не боящимся авторитетов человеком

Футбольный эксперт Андрей Малосолов поделился воспоминаниями о бывшем тренере «Ростова», футболисте и комментаторе Игоре Гамуле.

«Он очень профессионально комментировал футбольные матчи... Не боялся авторитетов и высказывал всё, как оно есть на самом деле, сдабривая всё это потрясающим юмором», — рассказал Малосолов в беседе с телеканалом «360».

Он отметил, что у Гамулы был очень длинный тренерский путь, в ходе которого ему удалось поработать со множеством команд.

Обладатель Кубка СССР по футболу 1981 года в составе СКА (Ростов-на-Дону) Игорь Гамула скончался в возрасте 61 года.