Манчини заявил, что не имеет договорённостей ни с одним из клубов АПЛ

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини опроверг слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.
Манчини заявил, что не имеет договорённостей ни с одним из клубов АПЛ
  • AP

«У меня нет никаких договорённостей ни с одним из клубов АПЛ. Всё, что говорят, — это неправда. Моя единственная цель прямо сейчас — попасть на чемпионат мира со сборной Италии, побороться за победу на этом турнире», — цитирует La Gazzetta dello Sport слова Манчини.

Согласно публикациям ряда СМИ, Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед» летом по окончании сезона-2021/22. В настоящий момент временным главным тренером «красных дьяволов» является немецкий специалист Ральф Рангник.

Ранее сообщалось, что Рангник стал первым немецким тренером, выигравшим дебютный матч в АПЛ.

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