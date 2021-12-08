Роналду показал семейное фото с детьми и беременной невестой

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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» порадовал своих подписчиков новой фотографией своей семьи.
Роналду показал семейное фото с детьми и беременной невестой
  • AP

«Мои любимые», — написал Роналду в Instagram.

Напомним, что у футболиста четверо детей. Трое из них родились от суррогатной матери. Младшую дочь Роналду подарила его невеста Джорджина Родригес, которая в настоящий момент ждёт двойню.

8 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Янг Бойз» в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Команда уже квалифицировалась в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Аллер повторил рекорд Роналду, забив в каждом матче группы Лиги чемпионов.

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