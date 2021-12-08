Уткин отреагировал на уход из жизни Гамулы

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Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на смерть известного российского тренера Игоря Гамулы.
Уткин отреагировал на уход из жизни Гамулы
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Ушёл Гамула. Как же горько. Может быть, кто-то хотел быть больше в футболе. Но ни у кого бы не получилось», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что тренер брался за любую работу, даже тренировал неизвестные команды.

8 декабря на 62-м году жизни умер Игорь Гамула.

Специалист работал в структуре «Ростова» с 2011 по 2020 год. В 2014 году он тренировал основную команду ростовского клуба.

Ранее главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на кончину бывшего наставника команды Игоря Гамулы.

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