Кафанов: это шокирующая новость, я же знал Гамулу с 16 лет
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- РИА Новости
«Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Про здоровье ничего не говорил», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».
8 декабря пресс-служба «Ростова» сообщила о смерти Гамулы на 62-м году жизни. Специалист работал в структуре команды с 2011 по 2020 год. В 2014 году он тренировал основную команду ростовского клуба.
Ранее пресс-служба «Спартака»: запомним Гамулу ярким тренером и харизматичным человеком.