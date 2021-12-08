Кафанов: это шокирующая новость, я же знал Гамулу с 16 лет

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на кончину бывшего наставника команды Игоря Гамулы.

«Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Про здоровье ничего не говорил», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

8 декабря пресс-служба «Ростова» сообщила о смерти Гамулы на 62-м году жизни. Специалист работал в структуре команды с 2011 по 2020 год. В 2014 году он тренировал основную команду ростовского клуба.

Ранее пресс-служба «Спартака»: запомним Гамулу ярким тренером и харизматичным человеком.