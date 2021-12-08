Зампредседателя Европарламента призвала к «тотальному бойкоту» Олимпийских игр в Пекине

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Заместитель председателя Европарламента и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер выразила мнение, что необходимо вслед за США устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Зампредседателя Европарламента призвала к «тотальному бойкоту» Олимпийских игр в Пекине
  • Reuters

Как пишет ТАСС, об этом она сказала в интервью медиагруппе Funke.

«ЕС должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних (Олимпийских. — RT) игр (в Китае.— RT)», — отметила Бер.

По её словам, зимние Олимпийские игры в Китае являются «ошибочной площадкой в неправильном месте».

Ранее сообщалось, что Австралия присоединяется к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Китае.

Национальный олимпийский комитет США отреагировал на дипломатический бойкот руководства страны зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

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