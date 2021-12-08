Зампредседателя Европарламента призвала к «тотальному бойкоту» Олимпийских игр в Пекине
- Reuters
Как пишет ТАСС, об этом она сказала в интервью медиагруппе Funke.
«ЕС должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних (Олимпийских. — RT) игр (в Китае.— RT)», — отметила Бер.
По её словам, зимние Олимпийские игры в Китае являются «ошибочной площадкой в неправильном месте».
Ранее сообщалось, что Австралия присоединяется к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Китае.
Национальный олимпийский комитет США отреагировал на дипломатический бойкот руководства страны зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.