Зампредседателя Европарламента призвала к «тотальному бойкоту» Олимпийских игр в Пекине

Заместитель председателя Европарламента и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер выразила мнение, что необходимо вслед за США устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как пишет ТАСС, об этом она сказала в интервью медиагруппе Funke.

«ЕС должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних (Олимпийских. — RT) игр (в Китае.— RT)», — отметила Бер.

По её словам, зимние Олимпийские игры в Китае являются «ошибочной площадкой в неправильном месте».

Ранее сообщалось, что Австралия присоединяется к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Китае.

Национальный олимпийский комитет США отреагировал на дипломатический бойкот руководства страны зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.