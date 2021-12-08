Уильямс объявила, что не выступит на Australian Open — 2022

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23-кратная обладательница Большого шлема в женском одиночном разряде Серена Уильямс не примет участие на Australian Open — 2022.
Уильямс объявила, что не выступит на Australian Open — 2022
  • AP

«Это всегда непростое решение, но физически я не готова выступать. Мельбурн — один из моих любимых городов, и я всегда с радостью выступаю на Australian Open», — цитирует теннисистку пресс-служба турнира.

Она также добавила, что с нетерпением ждёт своего возвращения на высокий уровень.

Напомним, что Уильямс получила травму в первом круге Уимблдона, поскользнувшись в матче против белорусски Александры Саснович.

Australian Open стартует 17 января 2022 года и завершится 30 января 2022 года.

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