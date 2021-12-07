Рублёв рассказал, когда поверил в победу в Кубке Дэвиса

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Андрей Рублёв высказался о победе сборной России в Кубке Дэвиса по теннису 2021 года.
Рублёв рассказал, когда поверил в победу в Кубке Дэвиса
  • Reuters

«О том, что мы выиграем Кубок Дэвиса, понял, когда Даниил в своём матче повёл с большим отрывом. Он полностью контролировал матч, было видно, что он побеждает», — цитирует 24-летнего москвича ТАСС.

Рублёв признался, что после победы испытал удивительные чувства, флешбэки.

«Я вырос на этом турнире. Помню победы Сафина, Кафельникова, Южного. Я тогда был совсем маленький, а сейчас мы выиграли», — сказал он.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее Тарпищев высказался о победе сборной России в Кубке Дэвиса.

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