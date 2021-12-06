Тарпищев: благодарен ребятам, что они выложились до конца на Кубке Дэвиса
- Reuters
«Победа была по силе, но не по подготовке, поскольку её как таковой не было. Эта победа не сравнима ни с чем, ведь ребятам пришлось пройти через очень многое в этом сезоне, все играли на фоне усталости. Я очень благодарен, что они выложились до конца. Вообще за всё то время, что я старший тренер сборной России, это, наверное, самая дружная команда», — заявил Тарпищев на пресс-конференции.
В финале турнира россияне победили команду Хорватии со счётом 2:0. Даниил Медведев обыграл Марина Чилича, а Андрей Рублёв сломил сопротивление Борны Гойо.
Ранее Хачанов поделился эмоциями от победы в Кубке Дэвиса.