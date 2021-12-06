Тарпищев: благодарен ребятам, что они выложились до конца на Кубке Дэвиса

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе сборной России в Кубке Дэвиса.
Тарпищев: благодарен ребятам, что они выложились до конца на Кубке Дэвиса
  • Reuters

«Победа была по силе, но не по подготовке, поскольку её как таковой не было. Эта победа не сравнима ни с чем, ведь ребятам пришлось пройти через очень многое в этом сезоне, все играли на фоне усталости. Я очень благодарен, что они выложились до конца. Вообще за всё то время, что я старший тренер сборной России, это, наверное, самая дружная команда», — заявил Тарпищев на пресс-конференции. 

В финале турнира россияне победили команду Хорватии со счётом 2:0. Даниил Медведев обыграл Марина Чилича, а Андрей Рублёв сломил сопротивление Борны Гойо.

Ранее Хачанов поделился эмоциями от победы в Кубке Дэвиса.

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