«Лейпциг» обыграл МС и вышел в Лигу Европы

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«Лейпциг» нанёс поражение «Манчестер Сити» в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Лейпциг» обыграл МС и вышел в Лигу Европы
  • Reuters
  • © Annegret Hilse

Игра группы А, которая прошла в Германии, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Лейпцига».

Мячи забили Доминик Собослаи (24-я минута), Андре Силва (71-я), Рияд Марез (76-я).

«Манчестер Сити» (12 очков) вышел с первого места в плей-офф ЛЧ. «Пари Сен-Жермен» (11) — со второго. «Лейпциг» (7) попал в Лигу Европы. «Брюгге» (4) завершил выступление в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в ЛЧ по голам среди молодых футболистов.

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