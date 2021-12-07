«Лейпциг» обыграл МС и вышел в Лигу Европы
- Reuters
- © Annegret Hilse
Игра группы А, которая прошла в Германии, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Лейпцига».
Мячи забили Доминик Собослаи (24-я минута), Андре Силва (71-я), Рияд Марез (76-я).
«Манчестер Сити» (12 очков) вышел с первого места в плей-офф ЛЧ. «Пари Сен-Жермен» (11) — со второго. «Лейпциг» (7) попал в Лигу Европы. «Брюгге» (4) завершил выступление в еврокубках.
Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в ЛЧ по голам среди молодых футболистов.