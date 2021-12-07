ПСЖ разгромил «Брюгге» в матче ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с крупным счётом переиграл «Брюгге».

Игра группы А, которая прошла на поле поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 4:1 в пользу ПСЖ.

Мячи забили Килиан Мбаппе (2-я, 7-я минута), Лионель Месси (38-я, 76-я) и Матс Ритс (68-я).

ПСЖ (11 очков) вышел со второго места в плей-офф ЛЧ. «Манчестер Сити» (12) завершил групповую стадию на первой позиции. В Лигу Европы попал «Лейпциг» (7). «Брюгге» (4) завершил выступление в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в ЛЧ по голам среди молодых футболистов.