ПСЖ разгромил «Брюгге» в матче ЛЧ
- Reuters
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Игра группы А, которая прошла на поле поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 4:1 в пользу ПСЖ.
Мячи забили Килиан Мбаппе (2-я, 7-я минута), Лионель Месси (38-я, 76-я) и Матс Ритс (68-я).
ПСЖ (11 очков) вышел со второго места в плей-офф ЛЧ. «Манчестер Сити» (12) завершил групповую стадию на первой позиции. В Лигу Европы попал «Лейпциг» (7). «Брюгге» (4) завершил выступление в еврокубках.
Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Месси в ЛЧ по голам среди молодых футболистов.