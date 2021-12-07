Семак считает, что футболистов «Зенита» не нужно настраивать на матчи ЛЧ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации футболистов перед матчем Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Семак считает, что футболистов «Зенита» не нужно настраивать на матчи ЛЧ
  • Reuters

«Игра в Лиге чемпионов — это уже запредельная мотивация. Не было ни одного матча «Зенита», когда мы переставали играть или же играли не в полную силу. Даже когда заранее становились чемпионами страны. Может быть, не всегда получается, но это не означает, что у нас нет желания. Настраивать команду на матч Лиги чемпионов не нужно вообще, на мой взгляд. Это наивысший уровень футбола. Иногда излишнее раскрепощение мешает. Посмотрим, насколько излишняя раскрепощённость повлияет на нашу игру», — сказал Семак на пресс-конференции.

Питерцы за тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов гарантировали себе третье место, которое даёт путёвку в Лигу Европы. При этом команда Сергея Семака не имеет шансов подняться на второе место.

Матч «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 19:45 мск.

Ранее Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов.

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