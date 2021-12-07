Дипломат из КНР заявил об ущербе спортсменам от дипломатического бойкота США Олимпиады

Дипломатический бойкот США зимней Олимпиады в Пекине нанесёт ущерб спортсменам, заявил советник посольства КНР в России Лю Минчэ.

«Так называемый бойкот (Олимпиады Соединёнными Штатами. — RT) наносит ущерб интересам спортсменов и энтузиастам зимних видов спорта», — цитирует ТАСС Минчэ.

По его словам, данный бойкот является осквернением священного олимпийского духа.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

Позднее в Международном олимпийском комитете прокомментировали дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны правительства США.