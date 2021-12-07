Чесноков: теннисный сезон для России получился удачным

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Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Чесноков высказался о победе сборной команды страны в Кубке Дэвиса.
Чесноков: теннисный сезон для России получился удачным
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«Каждая победа всегда важна. На Олимпийских играх мы завоевали золотую и серебряную медали в миксте. Карен Хачанов занял второе место в Токио в одиночном разряде. Если говорить в целом о теннисном сезоне, то для России он получился удачным. На Кубке Дэвиса наши теннисисты провели достойные матчи, и сейчас можно говорить, что отечественный теннис на подъёме. Все здорово провели турнир, заслужили этот трофей. У российских теннисистов нынешний сезон сложился наилучшим образом. Победа в Кубке Дэвиса стала апогеем для наших спортсменов», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Россияне в финале Кубка Дэвиса обыграли Хорватию со счётом 2:0. Для сборной России победа в этом турнире стала третьей в истории и первой с 2006 года.

Ранее Тарпищев назвал 2021 год наиболее успешным в истории отечественного тенниса.

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