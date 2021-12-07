Тарпищев назвал 2021 год наиболее успешным в истории отечественного тенниса

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги 2021 года, назвав его лучшим в истории отечественного тенниса.
Тарпищев назвал 2021 год наиболее успешным в истории отечественного тенниса
  • РИА Новости

«Это лучший год за всю историю советского и российского тенниса. Ни одна нация не выигрывала в один год ATP Cup, Кубок Дэвиса, золото и серебро Олимпиады. Наши девчонки выиграли командный турнир, Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гарроса», а Даня Медведев выиграл US Open», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Россияне в финале Кубка Дэвиса обыграли Хорватию со счётом 2:0. Для сборной России эта победа стала третьей в истории на Кубке Дэвиса и первой с 2006 года.

Ранее Тарпищев заявил, что трофей Кубка Дэвиса привезут в Россию.

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