Тарпищев заявил, что трофей Кубка Дэвиса привезут в Россию

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что «Серебряную салатницу», вручаемую победителям Кубка Дэвиса, привезут в страну.

«Привезём кубок в Россию, посмотрим, какая программа будет. Кубок Дэвиса в России? Такой формат очень затратный. Надо посмотреть жеребьёвку плюс нужно одинаковое покрытие. А финал-то сейчас, вообще, скорее всего, будет в Абу-Даби», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее Тарпищев выразил мнение, что Медведев может возглавить рейтинг ATP ближе к лету 2022 года.