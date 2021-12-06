Тарпищев заявил, что трофей Кубка Дэвиса привезут в Россию
- AP
«Привезём кубок в Россию, посмотрим, какая программа будет. Кубок Дэвиса в России? Такой формат очень затратный. Надо посмотреть жеребьёвку плюс нужно одинаковое покрытие. А финал-то сейчас, вообще, скорее всего, будет в Абу-Даби», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.
В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.
Ранее Тарпищев выразил мнение, что Медведев может возглавить рейтинг ATP ближе к лету 2022 года.